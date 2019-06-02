Sahte Prens’e 18 yıl hapis

Birleşik Devletler’in Florida eyaletinde yaklaşık 30 yıldır kendisini Suudi Arabistan Prensi Khalid Bin Al-Saud olarak tanıtan 48 yaşındaki Anthony Gignac’ın cezası belli oldu. Miami kentinde lüks bir oteli dolandırırken sürekli domuz eti istemesinden şüphelenilince foyası ortaya çıkan Gignac, insanları 8 milyon dolardan fazla dolandırdığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız AFP’nin haberine göre sahte prens iş insanlarına yatırım yapacağı sözü vererek para topluyordu.

KORUMA ORDUSU VARDI

Miami’nin zengin muhiti olan Fisher Adası’nda yaşayan ve sahte diplomatik plaka taşıyan bir Ferrari’ye bile sahip olan Gignac’ın kendisini ‘Sultan’ olarak tanıtan kartvizitler dağıttığı öğrenildi. Onlarca insanın yatırım yapacağı inancıyla sahte prensin banka hesaplarına para gönderdiği belirtilirken, AFP’nin haberine göre, inandırıcı olması için Gignac kendisine bir koruma ordusu bile oluşturdu.