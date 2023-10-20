Said: Siyonist hareket Orta Doğu haritasını değiştirmeyi hedefliyor

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Said, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'ı kabul etti.

Said, Dışişleri Bakanı'na "Filistinlilere yönelik katliamların durdurulması ve Filistin'in özgürleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında tüm ulusal güçlerle diplomatik çalışmaları yoğunlaştırması" talimatını verdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Ammar ile görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:



"Doğu Akdeniz'e giden filoların ve benzeri görülmemiş askeri yığınağın nedeninin sadece Filistin olmadığı, yeni bir dizi olayla bağlantılı olduğu apaçık ortada. Küresel Siyonist hareket Orta Doğu'nun haritasını değiştirmeyi hedefliyor."



- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 83 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.



İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.