İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şair Natevan'ın heykeli tahrip edildi! Fransa'da Azerbaycanlılar tepkili
Dünya

Şair Natevan'ın heykeli tahrip edildi! Fransa'da Azerbaycanlılar tepkili

Fransa'da yaşayan Azerbaycanlılar, Evian-les-Bains kentinde bir araya gelerek Azerbaycanlı şair Hurşidbanu Natevan'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi.

AA14 Ocak 2024 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Şair Natevan'ın heykeli tahrip edildi! Fransa'da Azerbaycanlılar tepkili
ABONE OL

İsviçre sınırına yakın Evian-les-Bains kentinde toplanan Azerbaycanlılar, Azerbaycan Bahçesi'nde bulunan Natevan'ın heykeline zarar verilmesini protesto etti.

Göstericiler, Azerbaycan kültürünün önemli bir parçası Natevan'ın heykelinin kaldırılmamasını, Azerbaycan Bahçesi'nin adının muhafaza edilmesini ve Evian-les-Bains ile Azerbaycan'ın İsmayıllı ili arasındaki dostluğun devamını istedi.

Gösteride "Bu heykel, iki halk arasındaki köprüdür, bu köprüyü yakmak olmaz" ve "Natevan, özgür bir kadının sembolü" yazılı pankartlar açıldı.

İsmayıllı ile Evian-les-Bains kentleri arasında 2015'te dostluk anlaşması imzalanmıştı.

Bu kapsamda 2017'de Evian-les-Bains kentindeki Azerbaycan Bahçesi'ne şair Natevan'ın heykeli yerleştirilmişti.

2023'te Natevan heykelinin burnu kırılmış ve üzerine kırmızı boya atılmıştı.

Evian-les-Bains kentinin belediye meclisine üye muhalif bir isim, Natevan heykelinin kaldırılmasını ve Azerbaycan Bahçesi'nin isminin değiştirilmesini talep etmişti.

- AZERBAYCAN'IN ÖNDEN GELEN ŞAİRİ NATEVAN

19. yüzyıl Azerbaycanı'nda Fuzuli mektebinin en tanınmış temsilcisi kabul edilen Natevan, Karabağ Hanı Mehdikulu Han'ın kızı olarak 1832'de Şuşa'da dünyaya geldi.

Azerbaycan kültüründe önemli bir konuma sahip şair Natevan, gazel ve rubailer kaleme aldı.

Mehdikulu Han'ın vefatının ardından Karabağ Hanlığı'nı yöneten Natevan, doğduğu kent Şuşa'da şairler için birlik kurdu.

Arapça ve Farsça da bilen Natevan'ın şiirlerinden esinlenilen besteler, Azerbaycan müziğinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alıyor.

65 yaşında hayatını kaybeden Natevan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir heykeli bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.