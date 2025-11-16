İSTANBUL 18°C / 11°C
Dünya

Sakurajima Yanardağı yine patladı

Japonya'da yer alan Sakurajima Yanardağı'nda meydana gelen patlama bölgede endişeye yol açtı. Patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiğini açıkladı.

16 Kasım 2025 Pazar 10:14
Sakurajima Yanardağı yine patladı
Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımadada bulunan Sakurajima Yanardağı'nda patlama olduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 00.57'de meydana gelen patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiğini açıkladı.

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtildi.

Patlama sonrası yanardağdaki faaliyetlerin sürdüğü aktarılarak, yayılabilecek duman ve kül için çevre eyaletlere uyarıda bulunuldu.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

  • yanardağ patlaması
  • sakurajima
  • kül yükselişi

