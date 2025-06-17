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Dünya

Saldırı beklenmedik anda geldi: İran MOSSAD binasını vurdu

İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binası İran'ın füze saldırısında hedef alındı. Saldırının ardından bölgede yoğun dumanların çıktığı görüldü.

IHA17 Haziran 2025 Salı 12:37 - Güncelleme:
Saldırı beklenmedik anda geldi: İran MOSSAD binasını vurdu
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İran, İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binayı hedef aldı.

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İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 5. günde devam ediyor. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi'ne (AMAN) ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binaya saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Paylaşılan görüntülerde, binanın bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

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