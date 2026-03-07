İSTANBUL 12°C / 4°C
7 Mart 2026 Cumartesi
  Saldırı hazırlığındaydılar: Azerbaycan'da terör operasyonu
Dünya

Saldırı hazırlığındaydılar: Azerbaycan'da terör operasyonu

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), 'ülkede terör eylemleri yapmaya hazırlanan bazı yapıların' engellendiğini açıkladı.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Azerbaycan Devlet Haber Ajansından yapılan açıklamada, "ülkede terör eylemleri düzenlemeyi planlayan ve "İran Devrim Muhafızlarıyla (DMO) bağlantılı oldukları" belirlenen kişilere karşı operasyon yapıldığı aktarıldı.

Operasyonda, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, İsrail'in Bakü Büyükelçiliği, Dağ Yahudileri Topluluğu ve Aşkenaz Sinagogu'na karşı terör eylemleri yapmayı planlayan kişilerin gözaltına alındığı" ifadeleri kullanıldı.

"DMO talimatıyla terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan Azerbaycan vatandaşlarından üç patlayıcı düzenek" ele geçirildiği aktarıldı.

DTX, operasyonlarla ilgili bazı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

