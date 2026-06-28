Saldırı sonrası sil baştan iddiası: Barış görüşmeleri durduruldu

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nda yeni bir boyut kazandı. Karşılıklı saldırıların ardından diplomatik süreç de ciddi bir darbe aldı. İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin durdurulduğu iddiaları, bölgedeki krizin derinleştiğine işaret etti.

WALL STREET JOURNAL'DAN ÇARPICI İDDİA: GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından, İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin "durdurulduğu" iddia edildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Wall Street Journal'a (WSJ) bildirdiğine göre, ABD-İran arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı.

Haberde, iki ülke arasındaki saldırıların, "bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması beklenen görüşmelerin durdurulmasına" yol açtığı ileri sürüldü.

İRAN VE ABD BİRBİRİNİ MUTABAKATI İHLAL ETMEKLE SUÇLUYOR

İran ve ABD yönetimi, karşılıklı olarak birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor.

Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.

ABD ORDUSU, İRAN'A YÖNELİK SON SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

ABD ordusu İran'a yönelik son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurarak saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

TRUMP'TAN İRAN'A YÖNELİK SON SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA: İŞİ ASKERİ YOLLA TAMAMLAMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi bir kez daha ihlal ettikleri gerekçesiyle İran'ın askeri tesislerine yeni saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" açıklamasında bulundu.

İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından, İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin "durdurulduğu" iddia edildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

İran, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Ürdün, Lübnan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarını "bölgesel barış çabalarını baltalayan bir tırmanış" şeklinde niteledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Iraklı mekidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, "Hürmüz Boğazı, önümüzdeki 30 gün boyunca İran'ın tam gözetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek ve tüm engeller kaldırıldıktan sonra su yolunun tam kapasitesi yeniden sağlanacaktır" dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin ABD ve İran ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve iki taraf arasındaki savaşın sona erdirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Körfez ülkelerinin güvenliği, Lübnan ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Bahreyn, İran tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırılarında ülkenin El-Muharrak bölgesinde bir binanın zarar gördüğünü duyurdu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasına giren 2 balistik füzenin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn, İran'ın ülkeye düzenlediği balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını en sert şekilde kınayarak, uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, telefon görüşmesinde ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD'nin, İran'ın güney kıyılarına yönelik saldırıları hakkında, "Düşmanın tüm girişimlerine cevap verdik." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Keşm Adası ve Sirik kenti başta olmak üzere İran'ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bir kez daha saldırı olasılığı nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını duyurdu.

ABD ordusu İran'a yönelik son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurarak saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi bir kez daha ihlal ettikleri gerekçesiyle İran'ın askeri tesislerine yeni saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" açıklamasında bulundu.

Kuveyt'te füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, Bahreyn'de ise olası bir saldırı ihtimali nedeniyle sirenlerin çaldığı bildirildi.

01:14 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

00.51 İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

00.34 İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi.