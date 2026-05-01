  • Saldırıdan bir gün önce keşif! Yeni görüntüler yayınlandı
Dünya

Saldırıdan bir gün önce keşif! Yeni görüntüler yayınlandı

ABD Columbia Bölge Savcısı Jeanine Ferris Pirro, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının yeni görüntülerini yayınladı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde saldırganın, saldırıdan 1 gün önce Hilton Oteli'nde keşif yaptığı ve saldırı günü güvenlik noktasına doğru koşarak bir ABD Gizli Servis ajanına ateş ettiği görüldü.

IHA1 Mayıs 2026 Cuma 06:46
Saldırıdan bir gün önce keşif! Yeni görüntüler yayınlandı
ABD Columbia Bölge Savcısı Jeanine Ferris Pirro, ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı ve öncesine ait yeni görüntüler yayınladı.

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde saldırgan Cole Tomas Allen'ın saldırıdan 1 gün önce Hilton Oteli'nde keşif yaptığı ve saldırı günü güvenlik noktasına doğru koşarak bir ABD Gizli Servis ajanına ateş ettiği görüldü. Savcı Pirro, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vurulma olayının dost ateşi sonucu meydana geldiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ofisim, Cole Tomas Allen'ı adalete teslim etmeye yönelik kapsamlı soruşturmayı FBI ile birlikte titizlikle yürütecektir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KATILDIĞI YEMEĞE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

ABD'nin başkenti Washington'daki Hilton Oteli'nde Trump ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı yapılmıştı. 31 yaşındaki saldırgan Cole Tomas Allen, koşarak güvenlik noktasından geçip bir Gizli Servis ajanına ateş ettikten sonra yakalanmıştı. Vurulan Gizli Servis ajanının giydiği çelik yelek sayesinde yara almadan kurtulduğu açıklanırken, Trump ve beraberindeki kabine üyeleri etkinliğin yapıldığı salondan tahliye edilmişti. Saldırgan Cole Tomas Allen, ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmak ve federal silah yasalarını ihlal etmekle suçlanmıştı.

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

