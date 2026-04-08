ABD ve İran ateşkesi kabul etti... Görüşmeler cuma günü yeniden başlayacak

Gün geçtikçe kızışan savaşta karşılıklı misilleme tehditlerin ardı arkası kesilmiyor.

Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki müzakerelerden olumlu sonuç çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.

Pakistan'ın saldırıları 2 hafta boyunca askıya alma teklifini tüm askeri hedeflere ulaşmış ve İran'la barış konusunda kesin bir anlaşmaya çok yakın olmaları nedeniyle kabul ettiğini aktaran Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkân tanıyacaktır" dedi.

Trump, ayrıca ABD adına ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun soluklu sorunun çözüme kavuşmak üzere olmasından onur duyduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in ardından İran da geçici ateşkesi kabul etti. ABD basının adı açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı haberde, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığı bildirildi.

Haberde, ateşkesin kabul edilmesinde Pakistan'ın yoğun diplomatik çabaları, kritik altyapıya verilen hasarın yol açtığı ekonomik yıkım ile Çin'in son dakika devreye girerek İran'dan esneklik göstermesini ve gerilimi düşürmesini istemesinin etkili olduğu ifade edildi.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD'nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan da dahil olmak üzere her cephede geçerliliği an itibariyle başlayan derhal bir ateşkese vardıklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, müzakerelerin "ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde" 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyurdu.

İran: (ABD ile) Pakistan'da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescillenmesini hedefliyoruz.

ABD basını, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığını bildirdi.

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran'la 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi koşuluyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum" dedi.

00:59 İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, ABD ile devam eden müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla, kritik ve hassas aşamadan bir adım öteye geçildi" dedi.

Katar'da, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzelere müdahalesi sırasında, şarapnel parçalarının bir evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda 5 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı.

00.31 ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta, ABD kuvvetlerine ait çok sayıda savaş uçağı, insansız hava aracı (İHA), yakıt ikmal tankeri ve helikopter bölgede çeşitli kaza ve saldırılarda büyük hasar aldı.

00:29 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran ve Hürmüzgan semalarında 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu

00:25 İran basını: Erak'ta alüminyum üretim tesisi ile Mahşehr'de Emir Kebir'deki petrokimya tesisleri saldırıya uğradı

00.10 Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İngiltere hükümetine, "ABD'nin İran'a karşı İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermemesi" çağrısında bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.