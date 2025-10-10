Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bu gece ateşkes anlaşması onayladıktan sonra sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu hedef aldı.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusuna ait tanklardan Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açıldığını söyledi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesi çevresinde konuşlanan İsrail askeri araçlarından yerinden edilen sivillerin kaldığı ev ve çadırlara ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail topçu birlikleri de güneydeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusuna sis bombaları attı, kent merkezine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son saldırılardaki ölü veya yaralı bilgisine dair henüz açıklama yayımlamadı.

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 aşırı sağcı bakan "hayır" oyu kullanmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 2 yıl boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nde enkaz altından 35 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının ardından ateşkesin resmi olarak devreye gireceği bildirildi.

Türkiye'nin de katılımıyla Gazze'de ateşkesi sağlayan ve yürürlük sürecine ilişkin gelişmelerin izlendiği anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

İsrail'in 2 yıl boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nde enkaz altından 8 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı.

11.06 İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden eski Amerikan askeri Phil Tottenham, dünyanın özgürleşmesinin yolunun "Filistin'i özgürleştirmekten geçtiğini" söyledi.

11.05 Küresel Sumud Filosu'nda yer alan İngiliz Müslüman aktivist Sijaad Hussain, "Siyonistlerin (İsrail cezaevi personeli) İngiliz Konsolosuna muamelesi küçük düşürücüydü. Biz, alıkonduğumuz için bize kötü davranıldığını düşünüyorduk. Konsolosluk çalışanlarına da kötü davrandılar." dedi.

10.56 İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde kısmi çekilmeyi topçu ateşi ve hava saldırısı eşliğinde yaptığı bildirildi.

10.28 Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkürlerini iletti.

09.57 MSB: (Gazze Görev Gücü) Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır

09.54 İsrail ordusu, ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

09.51 İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başladığı bildirildi.

09:36 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda dün bir askerinin öldüğünü duyurdu.

04.40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de sağlanan ateşkesin uluslararası toplumun kararlı tutumu sayesinde gerçekleştiğini, bu gelişmeden umutlu olduklarını bildirdi.

03.15 İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını yayımladı. Belgeye göre, ilk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılmasının herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacağı, sürecin ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir ortak komite tarafından denetleneceği aktarıldı.

02.24 İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onayladı.

02.07 ABD'nin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını izlemek için İsrail'e 200 asker göndereceği öne sürüldü.

01.26 İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Sumud ile başlayan yolculuğumuz Vicdan'la birlikte, Özgürlük Filosu'yla birlikte neticelenmiş oldu. Aslında Sumud'un açtığı yol, onun kazandığı zafer, Vicdan'la, Özgürlük Filosuyla taçlanmış oldu diyebiliriz." dedi.

00.57 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Orta Doğu'yu ziyaret etmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye karşı olmadıklarını, bir araya gelmeyecekleri tek tarafın İsrail olduğunu söyledi.

00.22 İsrail ordusunun, Gazze'de varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin beklendiği sırada düzenlediği saldırıda, orduya yönelik "düşmanca" faaliyetlerin olduğu bir binayı hedef aldığı iddia edildi.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner, Gazze'de ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısına katıldı.