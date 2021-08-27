Saldırıları üstlendiler! General McKenzie: Asıl hedeflerini biliyoruz

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 07:08 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 07:08

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının yakınlarında düzenlenen terör saldırısında 13 ABD askerinin öldürüldüğünü, 18 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Kabil'deki terör saldırılarından sonra ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen McKenzie, "Şu anda, saldırıda 18 ABD askerinin öldürüldüğünü, 18 askerin ise yaralandığını biliyoruz." dedi.

McKenzie, havaalanının Abbey Kapısındaki saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "DEAŞ saldırganları, bombalı saldırıdan sonra sivillere ve askerlere silahlarla ateş açtı." ifadelerini kullandı.

Saldırıların kayıplarına ilişkin kapsamlı incelemenin devam ettiğini belirten ABD'li komutan, saldırılara rağmen Kabil'deki tahliye faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Afganistan'da 1000'den fazla ABD vatandaşının kaldığını aktaran McKenzie, şu anda Kabil üzerinde Apache saldırı helikopterleri, MQ-9 Reaper dronları, F-15 savaş uçakları ve AC-130 uçaklarının devriye gezdiğini belirtti.

DEAŞ'ın bu tür saldırıları devam ettirme konusunda istekli olduğunu düşündüklerini ve ona göre tedbir aldıklarını kaydeden McKenzie, havaalanının dışında güvenliği sağlayan Taliban ile de görüştüklerini söyledi.

McKenzie, Taliban'la 14 Ağustos'tan beri istihbarat paylaşımı yaptıklarına işaret ederek, "Aslında bazı saldırı hazırlıklarının da onlar tarafından akim bırakıldığına inanıyoruz." dedi.

Taliban'ın bu saldırılara izin verdiğine ilişkin bir soruya McKenzie, "Bunun olmasına izin verdiklerine dair beni ikna edecek bir şey yok" yanıtını verdi.

ABD'li komutan Taliban'ın havaalanını almak için ABD askerlerinin çekilmesini beklediğini belirterek, Taliban'ın böyle bir saldırı düzenlemesinin mantığı olmadığını dile getirdi.

BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Basın mensuplarının olayın nasıl gerçekleştiğini sorması üzerine General McKenzie, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle soruşturma devam ediyor, hangi şartlarda olduğunu çözmek için. Kapının yanındaki insanları kontrol etmemiz lazım ve bu yüzden yakınlaşmak zorundayız insanlara. İnsanlar havalimanına girecekleri zaman Amerikan askerlerinin elle arama yapması gerekiyor. Önemli olan üzerinde bomba olan birinin uçağa binmemesi. Bu çok büyük can kaybına yol açar. Amerikalılar risk altında olmak zorunda. Başka türlü yapma şansımız yok çünkü."

Sorumluların peşine düşeceklerini ifade eden Kenneth McKenzie, Kabil Havalimanı'na yönelik "ciddi tehdit" olduğunu belirtirken, Kabil'de şu sıralar bombalı araç tehdidi bulunduğuna dair bilgi paylaşımında bulundu.

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