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Dünya

Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa: Trablus'taki bütün Hafter mevzilerini vuracağız

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fehti Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere gereken tepkiyi vereceklerini söyledi.

AA28 Şubat 2020 Cuma17:37 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:37

Libya'da yayın yapan Ferayır televizyonuna konuşan Başağa, "Bundan sonra susmayacağız. Trablus'un güneyindeki Hafter milislerine ait bütün mevzileri vuracağız." ifadelerini kullandı.

- Saldırıların arkasında Ruslar var

Hafter milislerini Trablus'un çevresinden uzaklaştırmak için saldırı ilan etmekten başka çareleri kalmadığına dikkati çeken Başağa, "Trablus'taki saldırıların arkasında Ruslar olduğu konusunda elimizde kesin bilgiler var." diye konuştu.

Hafter'e bağlı milislerin bu sabah, Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı olan Mitiga Havalimanı'nı 25 adet roketle hedef alması sonucu havalimanındaki bir hangarda yangın çıkmıştı. Saldırının ardından durdurulan uçuşlar hala başlatılmadı.

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