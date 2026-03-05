İSTANBUL 13°C / 6°C
Saldırıların bilançosu ağırlaşıyor: İran'da sivil kaybı bine yaklaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bine yaklaştığını duyurdu.

5 Mart 2026 Perşembe 00:58
Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde ABD-İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, "Son olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 926, yaralanan 6 bin 186 kişiden 2 bin 54'nün tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 12'sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu kaydederken, hayatını yitirenlerden 180'inin 18 yaşın altında olduğunu belirtti.

İran Kızılayı daha önce ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:

01:00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, hipersonik füzeler ve Kamikaze İHA'larıyla İsrail'de Savunma Bakanlığı binası ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki stratejik noktaları hedef aldıklarını, 7'den fazla gelişmiş radarın imha edildiğini açıkladı

