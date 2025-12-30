ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International'ın konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre CIA, Aralık ayın başlarında ABD hükümetinin Venezuela'daki Tren de Aragua çetesi tarafından uyuşturucu depolamak ve bunları gemilere yükleyerek sevkiyata sunmak için kullanıldığına inandığı Venezuela kıyısındaki bir limana saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında tesiste kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Haberde, "Bu, ABD'nin Venezuela içindeki bir hedefi vurduğu ilk saldırısı oldu" ifadeleri kullanıldı. Kaynaklardan biri, saldırının tesisi ve tekneleri imha etmesi bakımından başarılı olduğunu, ancak tesisin Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan birçok liman tesisinden sadece biri olduğu için saldırının büyük ölçüde "sembolik" olduğunu belirtti.

İki kaynak, ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin operasyona istihbarat desteği sağladığını öne sürdü. Ancak ABD Özel Harekat Komutanlığı Sözcüsü Albay Allie Weiskopf bunu reddederek, "Özel Harekat Kuvvetleri bu operasyona istihbarat desteği de dahil olmak üzere herhangi bir destek vermedi" dedi.

TRUMP KABUL ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump 26 Aralık'ta verdiği bir röportajda, yönetiminin Venezuela'ya karşı yürüttüğü kampanyadan bahsettiği sırada ABD'nin "uyuşturucu gemilerinin geldiği büyük bir tesisi imha ettiğini" ifade etmişti. Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede bu konunun tekrar sorulması üzerine Trump, ABD'nin Venezuela'da "gemilerin uyuşturucuyla yüklendiği liman bölgesine" saldırdığını söylemişti. Trump, "Uyuşturucu yüklü teknelerin sevk edildiği liman bölgesinde büyük bir patlama oldu. Bütün tekneleri vurduk, şimdi de uygulama bölgesini vurduk. Uygulama orada yapılıyor ve o bölge artık yok" demişti. CIA'nın saldırıyı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda Trump, "Bunu söylemek istemiyorum. Kimin yaptığını çok iyi biliyorum ama kim olduğunu söylemek istemiyorum" demişti.

Trump daha önce CIA'ye Venezuela'da gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini söylemişti.