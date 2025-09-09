Katar'da duyulan patlamanın ardından bölgedeki gelişmeleri 24 TV'ye aktaran Akademisyen Muhammet Mazhar Şahin, "Hamas'a düzenlenen saldırı, Katarlıların ve diplomatların büyük çoğunluğunun yaşadığı merkezi bir bölgede gerçekleşti. İsrail, burada toplantı yapılacağını biliyordu." dedi.



Soykırımcı İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu: Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.

Öte yandan Doha'daki saldırı anını ve sonrasındaki gelişmeleri 24 TV ekranlarına aktaran Akademisyen Muhammet Mazhar Şahin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Komşu sınırlarını hiçbir şekilde gözetmeyen İsrail bugün de Katar'da bir saldırı düzenledi ve şu anda bulunan merkez aslında çok önemli. Bizim açımızdan da önemli, zira Hamas'ın Katar'daki ofisinin hemen 100-200 metre yakınında bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü'nün de bir merkezi oluyor."

"BÖLGEDE CİDDİ BİR TEDİRGİNLİK VAR"

Şahin, 24 TV'ye yaptığı açıklamada, patlama seslerinin ders sırasında duyulduğunu belirtti.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beş altı sefer patlama oldu. Bu bölge ise aslında Katarlıların daha çok ağırlıkta yaşadığı ve büyükelçilikler bölgesine de oldukça yakın bir bölge. Zaten Defne adı, Defne olarak adlandırılan mahalle, büyükelçilikler mahallesi olarak biliniyor ve Hamas ofisi de oradaydı. Bölgede ciddi bir tedirginlik var."

"İSRAİL BURADA TOPLANTININ YAPILACAĞI YERİ BİLİYORDU"

Şahin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"O bölgeye herhangi bir şekilde giriş şu anda yasaklanmış durumda ve Hamas'a düzenlenen saldırı merkezi bir yer; ailelerin, insanların, Katarlıların ve diplomatların belki de büyük çoğunluğunun yaşadığı bir bölge. Ancak dediğim gibi, İsrail burada toplantının yapılacağı yeri biliyordu ve İsrail, tıpkı İran'da yapılmış bir saldırı gibi, güdümlü belki bir füzeyle yapılmış bir saldırı gibi duruyor. Çünkü direkt toplantı odasının hedef alındığı değerlendiriliyor."