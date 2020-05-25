Salgın başladığı Çin başa döndü: 51 yeni koronavirüs vakası daha

DHA 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:48

Koronavirüsten (Covid-19) salgınının başladığı ve enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin başladığı noktaya yeniden döndü.Ülkede vaka sayısı haftalar sonra yeniden yükselişe geçti. Koronavirüsten enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin’de vaka sayısı artmaya devam ederken ülke 51 kişide virüs tespit edildiğini ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da olduğunu açıkladı. İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi. Yetkililer, salgının başladığı kent olan Vuhan’da son 10 günde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti.