İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2531
  • EURO
    6,8817
  • ALTIN
    328.237
  • BIST100
    110418
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya ve Yeni Zelanda'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
Dünya

Nijerya ve Yeni Zelanda'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de, İran'dan gelen 60 yaşlarındaki Yeni Zelanda vatandaşı bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

AA28 Şubat 2020 Cuma09:36 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:36

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.

Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını ifade etti.

Kovid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

YENİ ZELANDA'DA İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Avustralya'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Ardern, Endonezya'nın Bali Adası aktarmalı İran'dan gelen Yeni Zelandalı kadında virüse rastlandığını duyurdu.

Ardern, Yeni Zelanda'ya 26 Şubat'ta gelen ve kimliği açıklanmayan hastanın Auckland Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da hastanın Emirates Havayollarının EK450 sefer sayılı uçağıyla ülkeye geldiği bilgisini paylaşarak, aynı uçakta bulunanların sağlık birimlerine başvurmasını istedi.

24 ekibi çekim yaptı sırada rejim uçakları bomba yağdırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor
Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor
TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor

TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Esed rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alındı
Esed rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alındı

Esed rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.