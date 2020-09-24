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Dünya

'Salgın ikinci dalgada'

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgada olduğunu söyledi.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:37
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Trudeau, televizyondan ulusa seslenerek şu anda Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşayan Kanada'nın ilkbahardan çok daha kötü geçebilecek sonbahar sezonunun eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Kanada'da 13 Mart'ta sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladığında günlük vaka sayısının 47 olduğuna, 22 Eylül Salı günü itibarıyla bu rakamın 1000'in üzerine çıktığına işaret eden Justin Trudeau, "Bugünün veya yarının rakamlarını değiştiremeyiz. Onlar 2 hafta önce ne yaptığımız ya da yapmadığımızla belirlenmiş durumda. Ancak ekim ayında ve kışın olacağımız yeri değiştirebiliriz. Büyük olasılıkla Şükran Günü'nde bir araya gelemeyeceğiz. Öte yandan, Noel'de şansımızı deneyebiliriz. Birlikte ikinci dalgayı kontrol altına almaya gücümüz var." diye konuştu.

Kanada Başbakanı halka maskelerini takmaları ve Kovid-19 pozitif çıkan biriyle yakın temas edip etmediklerini öğrenmek için hükümetin uygulamasını indirmeleri çağrısında bulunurken, salgın sırasında ekonomiyi ve Kanadalıları "ne pahasına olursa olsun" destekleyeceklerini kaydetti.

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle 9 bin 243 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 147 bin 753.

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