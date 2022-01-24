Salgının Almanya'ya maliyeti 350 milyar avro oldu

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:43

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan hesaplamalara göre, salgının sebep olduğu ekonomik krizin Alman ekonomisine maliyeti 350 milyar avro oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 11 Mart 2020'de "salgın" ilan ettiği Kovid-19'da, ilk başlarda karantina önlemlerinin üretim süreçlerinde sorunlara neden olduğu, hem Almanya içinde ve hem de ülke dışında teslimatları aksattığı belirtildi.

Son 2 yılda Alman tüketicilerin 270 milyar avro daha az harcama yaptığını hesaplayan IW, bunun ülkede kişi başına yaklaşık 3 bin avroya denk geldiğini belirtti.

IW'in hesaplarına göre, Almanya'da şirketler, salgında ekonomik faaliyetlerini sınırlandırarak yaklaşık 60 milyar avro daha az yatırım yaptı. Buna rağmen kamu harcamaları ve ihracat, salgının ikinci yılında Alman ekonomisini kısmen destekledi.

Alman ekonomisinde salgın kaynaklı kayıpların gelecek aylarda devam edeceği belirtilirken, bu yılın ilk çeyreğinde de 50 milyar avroluk kayıp yaşanabilecek.

- "Önümüzdeki birkaç yıl içinde güçlü bir büyümeye ihtiyaç olacak"

IW Ekonomisti Michael Grömling, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19'un Omicron varyantından sonra bu yıl salgında endemik aşamaya geçilmesi halinde ekonomik faaliyetlerin artacağını belirterek, "Şimdiye kadar oluşan kayıpları telafi etmek için önümüzdeki birkaç yıl içinde güçlü bir büyümeye ihtiyaç olacak." ifadesini kullandı.

Salgının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülen Alman ekonomisinin 10 yıldır devam eden büyüme trendi sona ermişti. Ekonomi, salgın ve tedarik sıkıntılarına rağmen öncü verilerle 2021'de yüzde 2,7 büyüdü.

Öte yandan, IW, hesaplamalarını salgının mevcut olmadığı varsayılan şartlar altında yaptı.

Bu arada, Alman Haber Ajansı'nın (DPA) hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Alman hükümeti, 26 Ocak'ta, 2022 için büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,6'ya indirecek.