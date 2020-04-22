DHA 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:33

Dünyayı etkisi altına koronavirüs (covid-19) salgının başladığı Çin'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ;tarafından Ocak ayında bir restoranda yapılan koronavirüs bilimsel araştırma sonrası salgınla ilgili yeni bulgular yayınlandı. Sözkonusu araştırmanın sonuçlarına göre, restoranda yemek yiyen ve virüs belirtileri göstermeyen bir koronavirüs hastasının etrafında bulunan masalarda yemek yiyen kişilere de koronavirüs bulaştırdığını belirlendi.

RESTORANDA BULUNAN 1 KİŞİ, 9 KİŞİYE BULAŞTIRDI

Rapor sonucunda koronavirüsün, restoranın kliması aracılığıyla daha hızlı yayıldığı iddia edildi. Araştırmacılar, restoranda yemek yiyen 4 kişilik ailenin bir üyesinin virüs belirtisi göstermediğini ancak iki hafta sonra, masadaki kişiler ve aileleri dahil olmak üzere 9 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

KORONAVİRÜS KLİMA YOLUYLA YAYILDI

Çinli bilimadamlarının restoranda yaptığı araştırmada, koronavirüs taşıyan kişinin restoranda, pencere bulunmayan bir alanda oturduğunu ve diğer hastalanan kişilerle mesafesinin bir metre olduğu belirtildi. Raporun yazarı bilim insanları, koronavirüsün diğer kişilere bulaşmasının en olası nedeninin damlacık iletimi olduğunu iddia etti. Koronavirüs taşıyan mikro damlacıkların sadece kısa bir süre havada kaldığını ve sadece kısa mesafelerde dolaşabildiği, bu nedenle klima sayesinde virüs diğer masalara kadar ulaştığı sonucuna varıldı.

BİLİM KURULU ÜYESİ KARA: KLİMA VARSA MESAFEYİ AÇALIM



Bilim Kurulu üyesi Kara, Twitter hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullanmıştı.