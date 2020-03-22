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Dünya

Rus doktorlardan çarpıcı iddia! 'Salgının gerçek boyutu gizleniyor...'

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara 'zatürre' olarak geçirildiğini ileri sürdü.

AA22 Mart 2020 Pazar 19:15 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 19:15
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Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde Rusya'daki koronavirüsle ilgili durumu değerlendirdi.

Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.

Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.

Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.

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