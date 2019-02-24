Irak Cumhurbaşkanı Salih ile darbeci Sisi görüşmesinde 'bayrak krizi' tartışması Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin görüşmesine ilişkin fotoğrafta Irak bayrağının bulunmaması, 'bayrak krizi' tartışmasına neden oldu.