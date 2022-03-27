İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'te terör örgütü PKK'nın varlığı giderek artıyor
Dünya

Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'te terör örgütü PKK'nın varlığı giderek artıyor

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığının arttığı uyarısında bulundu.

AA27 Mart 2022 Pazar 09:06 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 09:07
ABONE OL

Salihi, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün kuzeyindeki Şuvan bölgesinde bir araya gelerek kutlamalar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarının artık kent için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kerkük'teki federal güvenlik güçlerine bölgenin güvenliğini daha iyi ve ciddi şekilde kontrol etmesi çağrısı yapan Salihi, terör örgütü mensuplarının Kerkük'te yoğun katılımla kutlamalar düzenlemesinin Irak halkı, hükümeti ve meclisine meydan okuma niteliği taşıdığını ifade etti.

Salihi, Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) Kerkük ve Irak'taki PKK terör örgütünün varlığına son vermek için ciddi adımlar atması ve harekete geçmesi çağrısında bulundu.

  • Irak Türkmen Cephesi
  • Kerkük

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.