Salome Zurabişvili suçlu bulundu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Merab Turava, yaptığı açıklamada, hükümetin, Zurabişvili hakkında eylülde azil süreci başlatarak mahkemeye görüş için başvurduğunu söyledi.

Turava, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 31 Ağustos, 1 Eylül ve 6 Eylül'de hükümetten (Başbakan) onay almadan yurt dışında temaslarda bulunduğunu belirtti.

Zurabişvili'nin, hükümetin onayı olmadan yurt dışına çıkmasının anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Turava, toplam 9 kişiden oluşan heyetten 6'sının Zurabişvili'yi "anayasayı ihlal etmekten" suçlu bulduğunu aktardı.

Gürcistan Parlamentosu, azil sürecine ilişkin 2 hafta içinde toplanacak ve karar verecek.

CUMHURBAŞKANI HAKKINDA AZİL SÜRECİ

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin ağustos sonunda Avrupa ülkelerini ziyaret etmesine tepki göstermişti.

Kobakhidze, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip olmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı'nın anayasayı ihlal ettiğini savunan Kobakhidze, bu nedenle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci başlatacaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise 7 Eylül'de azil sürecini başlatmak üzere harekete geçen hükümete tepki göstererek "Hiçbir yere gitmiyorum. Herkesin, benim istifa etmem hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Gürcistan hükümeti, cumhurbaşkanına yönelik azil süreci başlatarak Anayasa Mahkemesinden görüş istemişti.

AZİL İÇİN 100 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİ GEREKİYOR

Anayasaya göre Gürcistan Cumhurbaşkanı'na yönelik azil sürecinin tamamlanması için 150 kişilik parlamentoda 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Parlamentoda 84 koltuğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin, muhalefet partilerinden de destek alması gerekecek.