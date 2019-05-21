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Salvini’ye sığınmacı şoku

Akdeniz’de mahsur kalan göçmenlerin yer aldığı Alman insani yardım örgütü Sea Watch’ın gemisi, tüm engellemelere rağmen İtalya’ya demirledi.

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Göç karşıtı tutumuyla bilinen İtalya’nın ırkçı İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin “Limanlarımız kapalı kalacak. Yardım gemilerinin yanaşmasını yasaklıyorum” tehdidine rağmen, Sea Watch gemisi 65 Afrikalı sığınmacıyı Lampedusa Adası’na çıkardı. Alman yardım kuruluşu mültecilere sahip çıkan İtalyan halkına teşekkür ederken, devlet yetkilileri gemiye el konulduğunu duyurdu. Salvini’nin Sea Watch 3 gemisindeki sığınmacıların Sicilya’nın güneyindeki Lampedusa Adası’na getirildiğini televizyondan öğrendiği ve bu gelişme üzerinde bu kararın arkasında hangi hükümet yetkilisinin bulunduğunu öğrenmek istediği bildirildi. Başbakan Luigi Di Maio ise sığınmacıların karaya çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek sorumluluğu üstlendi. 

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