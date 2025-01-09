Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmalar sonrası, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle İran ve Rusya ağır darbe aldı.

Yaşanan tarihi gelişmenin ardından İran'da ortaya çıkan hareketlenmeler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Ayetullah Ali Hamaney'in devasa reklam panosunu ateşe verilmesinin ardından İran'da Azeri nüfusunun yoğun olduğu Tebriz'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Tebriz sokaklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri asıldı.

Duvar ve elektrik direklerine asılan afişlerde "Yaşasın Şam Fatihi Erdoğan Reis" ve "Yaşasın Karabağ kahramanı Aliyev Başkan" ifadeleri yer aldı.

2024 itibariyle nüfusu 89 milyonu aşan İran'ın yüzde 16'sı ile yüzde 22'sinin Azeriler tarafından oluşturduğu biliniyor.