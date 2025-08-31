İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şam Fuarı'nda Türkiye'ye yoğun ilgi: Samimiyetle karşılandık
Dünya

Şam Fuarı'nda Türkiye'ye yoğun ilgi: Samimiyetle karşılandık

62. Uluslararası Şam Fuarı'na Türkiye'den 40 şirket ve kurum yaklaşık bin metrekarelik stant alanıyla katıldı. Fuarda Türk firmalarının gördüğü yoğun ilgi, güçlü ticaret köprülerinin göstergesi oldu. Öte yandan fuara katılımın beklentilerinin üzerinde olduğunu belirten iş insanları, gördükleri ilgi ve samimiyetin fazlasıyla mutlu ettiğini dile getirdi.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 00:06 - Güncelleme:
Şam Fuarı'nda Türkiye'ye yoğun ilgi: Samimiyetle karşılandık
ABONE OL

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan, AA muhabirine, fuarda gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aydoğan, "Kısa sürede hazırlanmamıza rağmen hem bakanlık tarafı hem de fuar idaresi bize çok yardımcı oldu. Sorunlarımızı anında çözmeye çalıştılar." dedi.

Aydoğan, bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara sadece stant açan Türk firmaların değil, çok sayıda Türk iş insanının da ziyaretçi olarak katıldığını ifade etti.

Gaziantep merkezli halı ihracatçısı Veysel Bozgeyik, fuara katılımın beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti.

"GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ VE SAMİMİYET BİZİ MUTLU ETTİ"

İlk kez Suriye'ye geldiklerini belirten Bozgeyik, "Başta bazı tereddütlerimiz vardı ancak burada gördüğümüz ilgi ve samimiyet bizi fazlasıyla mutlu etti." diye konuştu.

Ticaret açısından oldukça umut verici bir ortam bulunduğuna dikkati çeken Bozgeyik, enerji sorunlarının çözülmesi halinde bölgede firma kurmayı bile düşünebileceklerini ifade etti.

Mobilyadan inşaata, gıdadan alternatif enerji sistemlerine kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 40'tan fazla Türk şirketi, devrik rejimin yıkılmasının ardından düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı'na katılım sağlıyor.

Fuar, üçüncü gününde yoğun ilgi görmeye devam ederken, 5 Eylül 2025'e kadar açık kalacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.