ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Suriye hükümeti arasında imzalanan kapsamlı entegrasyon anlaşmasına destek mesajı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan tarihi anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanmasını kararlılıkla desteklemeye bağlı kalmaktadır. Taraflarla yakın iş birliği içinde çalışarak entegrasyon sürecinin sorunsuz ve zamanında ilerlemesini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu anlaşma, Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve istikrarını güçlendirerek tüm halkın yararına olacaktır. Bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde, bu geçişin barışçıl ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlamaya hazırız. Böylece Orta Doğu genelinde kalıcı uzlaşma ve refah sağlanabilecektir. Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.