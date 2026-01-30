İSTANBUL 9°C / 6°C
  Şam ile SDG arasındaki anlaşma! ABD: Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz
Dünya

Şam ile SDG arasındaki anlaşma! ABD: Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Dairesinden yapılan açıklamada, Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında imzalanan kapsamlı entegrasyon anlaşmasına ilişkin, 'ABD, imzalanan tarihi anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanmasını kararlılıkla desteklemeye bağlı kalmaktadır. Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz' denildi.

30 Ocak 2026 Cuma 23:52
Şam ile SDG arasındaki anlaşma! ABD: Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Suriye hükümeti arasında imzalanan kapsamlı entegrasyon anlaşmasına destek mesajı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan tarihi anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanmasını kararlılıkla desteklemeye bağlı kalmaktadır. Taraflarla yakın iş birliği içinde çalışarak entegrasyon sürecinin sorunsuz ve zamanında ilerlemesini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu anlaşma, Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve istikrarını güçlendirerek tüm halkın yararına olacaktır. Bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde, bu geçişin barışçıl ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlamaya hazırız. Böylece Orta Doğu genelinde kalıcı uzlaşma ve refah sağlanabilecektir. Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

