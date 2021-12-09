Akşam Gazetesi 9 Aralık 2021 Perşembe 08:49 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 08:49

Küresel askeri ve istihbarat gelişmelerine yer veren Intelligence Online'da "İstihbarat Şefi Hüssam Luka Suriye'nin doğusunu fethetmekle görevlendirildi" başlıklı bir haber yayınladı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, haberde "Beşar Esed'in Genel İstihbarat Servisi'nin başında bulunan ve Suriye'de DEAŞ'ı son yıllarda ortadan kaldıran başarılı operasyonları yöneten Hüssam Luka'ya aynı yöntemleri ülkenin doğusunda uygulaması talimatı verildi" diye yazıldı.

Luka'nın adı Eylül 2020'de ABD yaptırımlarında yer almıştı.

TERÖRİSTLERLE ORTAK TATBİKAT

ABD'nin DEAŞ'a karşı koalisyon bahanesi ile Suriye'de PKK/YPG militanlarına desteği sürüyor. ABD'nin bölgedeki güçleri bu kez teröristlerle ortak tatbikat düzenledi. Deyrizor'daki tatbikata, Javelin tanksavar füzeleri ve Bradley zırhlı araçları kullanıldı. Teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı hakkında da eğitim verildi.