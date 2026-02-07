İSTANBUL 14°C / 8°C
  Şam Riyad hattı açıldı! Havayolundan eğitime birçok alanda anlaşma imzalandı
Dünya

Şam Riyad hattı açıldı! Havayolundan eğitime birçok alanda anlaşma imzalandı

Suriye ile Suudi Arabistan arasında havacılık, altyapı, su, eğitim ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalandı

7 Şubat 2026 Cumartesi 18:22
Şam Riyad hattı açıldı! Havayolundan eğitime birçok alanda anlaşma imzalandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın himayesinde Suriye ile Suudi Arabistan arasında havacılık, altyapı, su, eğitim ve iletişim alanlarında bir dizi iş birliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde başkent Şam'da düzenlenen imza törenine, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, İletişim Bakanı Abdullah es-Sevaha, çok sayıda Suudi şirket yetkilisi ile Suriyeli muhataplar katıldı.

Suriye Yatırım Heyeti Başkanı Tala el-Hilali, yaptığı konuşmada, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan dokunan ve ekonomik canlılık sağlayacak sektörlerde önemli anlaşmalara imza atıldığını belirtti.

Hilali, ilk anlaşmaların dijital bağlantı ve iletişimin iyileştirilmesi ile altyapının geliştirilmesine odaklandığını, ayrıca havacılık bağlantılarını güçlendirmek amacıyla Suriye-Suudi ortak hava yolu şirketinin kurulduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih ise Suudi Arabistan merkezli "İlaf Fonu"nun kuruluşunun duyurulduğunu belirterek, su arıtma projeleri, havacılık şirketleri, dijital altyapı (Silklink), Suriye Kablo Şirketi'nin yönetimi ve işletilmesi gibi birçok alanda anlaşmalar imzalandığını söyledi.

