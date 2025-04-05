Ahmed, Suriye'nin doğusunda Deyrizor'da yürütülen güvenlik, belediye hizmetleri, elektrik, su, fırın, telekomünikasyon ve altyapı projelerinin yanı sıra Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmaya ilişkin çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Ahmed, vilayetteki nüfus müdürlüğünün faaliyete geçirildiğini belirterek müdürlüğün ana binasının, bölgeyi işgal eden PKK/YPG ve devrik Beşşar Esed unsurları tarafından yağmalandığını hatırlattı.

Tahrip edilen cihazların yenilendiğini ve müdürlüğün tekrar hizmete açıldığını kaydeden Ahmed, "Resmi belgeler güvende. Meyadin, Aşara, Kuriyye ve Şemiyye ilçelerinde de yeni merkezleri faaliyete geçirdik." diye konuştu.

Ahmed, nüfus cüzdanı çıkarma hizmetinin henüz başlamadığını ancak iki ay içinde tüm nüfus kayıt merkezlerini tam kapasiteyle çalıştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "FIRAT NEHRİ'NİN İKİ YAKASI ARASINDAKİ BÜTÜN KÖPRÜLERİ ONARIYORUZ"

Deyrizor'un en büyük sorunlarından birinin de devrik rejim döneminde PKK/YPG işgali sırasında yıkılan köprülerin yeniden inşası olduğunu vurgulayan Ahmed, "Toprak köprünün demir kısmını onardık. Humus'tan yedek parçalar getirerek köprüyü yeniden inşa ettik. Bu köprü 15 gün önce ulaşıma açıldı." diye konuştu.

Aşara Köprüsü'nün de restore edildiğini belirten Ahmed, "Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki bütün köprüleri onarıyoruz. Teknik ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Adanın karşı tarafında dolgu işlemleri yapılıyor. Gerekli koordinasyon sağlanırsa köprüyü 15 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "ŞEHRİN 100 MEGAVAT ELEKTRİK İHTİYACI VAR. 30'U SAĞLANIYOR"

Ahmed, "Şehirdeki tüm sokak lambalarını yeniledik. Hasar gören doğu mahallelerinde de aydınlatma çalışmaları sürüyor. Elektrik ağını restore ettik." diyerek elektrik kapasitenin artırılmasının beklendiğini kaydetti.

Deyrizor Valisi Ahmed, "Şehrin 100 megavat elektrik ihtiyacı var. 30'u sağlanıyor. Temizlik hizmetlerinde de iyileştirmeler var. Göreve geldiğimizde sadece bir çöp toplama aracı vardı. Şimdi hem yeni araçlar, sıkıştırma makineleri ve süpürme araçları getirildi hem de var olan araçlar onarıldı. Ancak hizmetlerin tam anlamıyla yeterli seviyeye ulaşması için daha fazla çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Deyrizor'daki en büyük sorunlardan birinin telekomünikasyon olduğuna işaret eden Ahmed, "Deyrizor'un en yakın büyük şehir olan Humus'a uzaklığı oldukça fazla. Mevcut fiber optik kablolar düşük kalitede ve sık sık arızalanıyor. İletişimin tamamen kesilmesine yol açıyor." diye konuştu.

Ahmed, bu sorunun çözülmesi için hükümete yeni kablo döşenmesi veya alternatif çözümler üretilmesi yönünde talepte bulunduklarını aktararak "İletişimin kesintisiz sağlanması için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." dedi.

Ekmek konusunda da iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Ahmed, "Göreve geldiğimizde ekmeğin kalitesi oldukça kötüydü. Türkiye'den daha kaliteli beyaz un temin ederek sorunu çözdük. Yerel üretimi artırmak için iki farklı unu karıştırarak kaliteyi yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Ahmed, "Şu anda fırınların önünde uzun kuyruklar oluşmuyor ancak buğday fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle bu konuda tam kontrolü sağlamak zorlaşıyor." diye konuştu.

- "PETROL SAHALARI TAMAMEN PETROL BAKANLIĞININ KONTROLÜNE GEÇECEK"

Ahmed, örgütün işgali altındaki bölgede petrol sahalarının uzun süredir bakımsız olduğunu ve üretimde ciddi sorunların yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhat Abdi Şahin arasında yapılan anlaşmayı değerlendiren Vali Ahmed, "Petrol sahaları tamamen Petrol Bakanlığının kontrolüne geçecek. Bu, ülke ekonomisi için büyük bir kazanım olacak." değerlendirmesini yaptı.

Deyrizor'un ve Irak sınırının güvenliğine değinen Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik, Deyrizor Emniyet Müdürlüğü ve genel güvenlik yönetimi tarafından sağlanıyor. Polis teşkilatı yeniden kuruldu, yeni karakollar açıldı ve devriyeler artırıldı. Irak sınırında ise sıkı kontroller yapılarak kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildi."

- "ÜLKEMİZ YENİDEN HALKIMIZA DÖNÜYOR"

Deyrizor halkının, devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesini ve ülkenin birliğini istediğini söyleyen Ahmed, "Kürt vatandaşlarımız, Suriye'nin asli parçası." dedi.

Ahmed, örgütün anlaşmaya sadık kalarak halkın taleplerini dikkate almasını beklediklerini belirterek terör örgütü DEAŞ tehdidine ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir saldırı girişimi kaydedilmedi. Deyrizor-Humus bağlantı yollarında güvenlik tehditleri bulunmuyor." diye konuştu.

Suriye'nin yeniden inşası için devlet ile halkın her zaman birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Ahmed, "Ülkemiz yeniden halkımıza dönüyor. Devlet ve halk olarak bir olmalıyız. Sabır, dayanışma ve işbirliği ile kalkınma sürecine katkıda bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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