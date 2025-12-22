Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni resmi harita, uzun yıllardır 'Suriye toprağı' olarak tanımladığı Hatay ve 1967'den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yer vermedi.

Böylece Şam yönetimi, yaklaşık bir asırdır sürdürdüğü iki temel toprak iddiasını fiili olarak ilk kez resmi belgelerden çıkarmış oldu.

Bu değişiklik, Şam yönetiminin dış politikada benimsediği 'yeni dönem' yaklaşımının en somut göstergelerinden ve komşularıyla ilişkileri yeniden düzenleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.