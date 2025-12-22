İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Şam yönetiminden sürpriz harita hamlesi! ''Hatay'' detayı dikkat çekti

Suriye, yeni yayınladığı resmi haritada uzun süredir hak iddia ettiği Hatay ve Golan Tepeleri'ne yer vermedi. Böylece Şam yönetimi, iki temel toprak iddiasını fiili olarak ilk kez resmi belgelerden çıkarmış oldu.

22 Aralık 2025 Pazartesi 09:35
Şam yönetiminden sürpriz harita hamlesi! ''Hatay'' detayı dikkat çekti
Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni resmi harita, uzun yıllardır 'Suriye toprağı' olarak tanımladığı Hatay ve 1967'den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yer vermedi.

Böylece Şam yönetimi, yaklaşık bir asırdır sürdürdüğü iki temel toprak iddiasını fiili olarak ilk kez resmi belgelerden çıkarmış oldu.

Bu değişiklik, Şam yönetiminin dış politikada benimsediği 'yeni dönem' yaklaşımının en somut göstergelerinden ve komşularıyla ilişkileri yeniden düzenleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

