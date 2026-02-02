İSTANBUL 8°C / 2°C
Dünya

Şam-YPG mutabakatında kritik gün! Suriye'de yeni konvoy Aynularab'a girdi

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine ve Aynularab'a bağlı köye giriş yaptı.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 15:44 - Güncelleme:
Şam-YPG mutabakatında kritik gün! Suriye'de yeni konvoy Aynularab'a girdi
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.

İÇ GÜVENLİK BİRLİKLERİNE TALİMAT VERDİ

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kente giriş hazırlıkları sırasında iç güvenlik birliklerine talimat verdi.

Tuğgeneral Ali, güvenlik görevlerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması, tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ile vatandaşların, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması konularına vurgu yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.

HALK COŞKUYLA KARŞILADI

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Haseke'ye giriş yapan Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimini kent halkı coşkuyla karşıladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Haseke'de halkın İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimini coşkuyla karşıladığı belirtildi.

Sosyal medyada da, Haseke halkının Suriye bayrakları ile İçişleri Bakanlığına bağlı güçleri coşkuyla karşıladığı görüntüler paylaşıldı.

YPG, Haseke'de sabah 6 ile akşam 21 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti buna rağmen insanların kutlama yapmak ve İçişleri Bakanlığı güçlerini karşılamak için sokağa çıktığı görüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ YPG'NİN İŞGALİ ALTINDAKİ AYNULARAB'A BAĞLI KÖYE GİRİŞ YAPTI

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, İç Güvenlik Güçlerinin, Suriye'nin kuzeyinde yer alan örgütün işgali altındaki Aynularab ilçesinin güneyindeki Şuyuk köyüne giriş yaptığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye göre, İç Güvenlik Güçleri Şuyuk bölgesine konuşlanmasını tamamladı. Güçlerin bölgeye girişinin ardından çevrede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı farklı kuruluşlara ait pankartların asılı olduğu 24 kamyonetten oluşan insani yardım konvoyunun da aynı şekilde köye giriş yaptığını aktarıldı.

