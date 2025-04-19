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Dünya

Şam'a iadesi istenen sığınmacı Esed için karar

Rusya, ülkeye sığınan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'in iade talebini reddetti.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2025 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
Şam'a iadesi istenen sığınmacı Esed için karar
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Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmasıyla 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş sonucunda, 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve rejimin son varisi Beşşar Esed'in kanlı iktidarı çöktü.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

ESED'İN İADESİ İSTENDİ

Rusya'ya kaçan Esed'in Suriye'ye iadesini isteyen Ahmet Şara liderliğindeki Şam yönetimi, bu süreçte çeşitli diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

Şam yönetimi, on binlerce sivili katleden, yasaklı silah ve bombalar kullanarak Suriyelilere cehennemi yaşatan ve topraklarından ayrılmalarına neden olan Esed'in iadesini talep etti.

Ancak Rusya talebi reddetti.

"ESED RUSYA'DA GÜVENDE"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Esed'in Rusya'da güvende olduğunu ifade ederek bu kararın Putin'e ait olduğunu ve değişmeyeceğini vurguladı.

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