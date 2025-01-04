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Dünya

Şam'a tarihi ziyaret! Uçaktan böyle indiler

Suriye'deki yeni yönetimle görüşmek için Şam'a giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, askeri uçaktan çelik yelekle indi. Öte yandan Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Barro Esed'in devrilmesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk AB dışişleri bakanları oldu.

HABER MERKEZİ4 Ocak 2025 Cumartesi 08:24 - Güncelleme:
Şam'a tarihi ziyaret! Uçaktan böyle indiler
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, AB adına yeni Suriye yönetimiyle görüşmek üzere Şam'a gitti. Alman bakan ve beraberindekiler, uçaktan inerken önlem olarak çelik yelek taktı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başladı. Ülke, geçiş hükümetinin lideri Ahmed Şara öncülüğünde yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu süreç başlarken, Suriye'deki gelişmeler tüm dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Şam'a askeri uçakla gelen Annalena Baerbock ve heyetinin çelik yelekle geldikleri görüldü.

Barro ve Baerbock, Esed'in devrilmesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk AB dışişleri bakanları oldu.

İki bakan, Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

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