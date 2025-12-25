İSTANBUL 13°C / 6°C
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
  • Şam'da DEAŞ'a büyük darbe: Sözde ''vali'' patlayıcı yelekle yakalandı
Dünya

Şam'da DEAŞ'a büyük darbe: Sözde ''vali'' patlayıcı yelekle yakalandı

Suriye güvenlik güçleri ile ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un Şam'da düzenlediği ortak operasyonda, DEAŞ'ın sözde Şam valisi “Ebu Ömer Tayba” kod adlı Taha ez-Zubi ve beraberindeki hücre üyeleri patlayıcı yeleklerle ele geçirildi.

25 Aralık 2025 Perşembe 01:17
Şam'da DEAŞ'a büyük darbe: Sözde ''vali'' patlayıcı yelekle yakalandı
Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin, İçişleri Bakanlığındaki bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Koalisyon güçleri ile iç güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, DEAŞ'ın sözde Şam valisi yakalandı." ifadeleri yer aldı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'ya konuşan Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati, uzun süreli takip sürecinin ardından, Muaddamiyye ilçesinde DEAŞ'a ait bir hücreye yönelik İçişleri Bakanlığı, Genel İstihbarat ve koalisyon güçlerinin ortak operasyon düzenlediğini ifade etti.

Dalati, operasyon sonucunda DEAŞ'ın sözde Şam valisi, "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcılarının üzerlerinde patlayıcı yeleklerle yakalandıklarını kaydetti.

  • suriye
  • DEAŞ
  • DEAŞ operasyon
  • terör operasyonu

