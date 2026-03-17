  • Şam'da gövde gösterisi: 2 bin güvenlik personeli göreve başladı
Şam'da gövde gösterisi: 2 bin güvenlik personeli göreve başladı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam'daki Kefersuse yerleşkesinde askeri eğitimlerini tamamlayan 2 bin asker ve polis için mezuniyet töreni düzenledi. Yeni mezunlar, üniformalarıyla Emevi Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirirken Sözcü Nureddin Baba kadroların güçlendirilmeye devam edeceğini vurguladı.

AA17 Mart 2026 Salı 13:50
Suriye'de güvenlik yapılanması yeni bir aşamaya geçti. Başkent Şam'da düzenlenen törenle 2 bin asker ve polis resmi olarak göreve başlama hakkı kazandı. Halk ayaklanmasının 15. yıl dönümüne denk gelen mezuniyet, ülkenin güvenlik alanındaki yeniden yapılanma iradesini gözler önüne serdi.

2 BİN MEZUN KEFERSUSE'DEN EMEVİ MEYDANI'NA YÜRÜDÜ

Suriye'nin başkenti Şam'da askeri eğitimlerini tamamlayan İçişleri Bakanlığı personeli 2 bin asker ve polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının Şam'daki Kefersuse yerleşkesinde bir araya gelen mezunlar, yeni üniformalarıyla Emevi Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Yeni mezunların; özel kuvvetler, trafik, sivil polis ve cinayet birimleri başta olmak üzere birçok farklı alanda görev yapacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Suriye'de devrime giden süreci başlatan halk ayaklanmasının 15. yıl dönümünde, uzun süreli teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan 2 bin personelin mezun olduğunu ifade etti.

Baba, bakanlık kadrolarının yeni personelle güçlendirilmeye devam edeceğini ve yeni mezunların edindikleri güvenlik tecrübesiyle toplumu koruma görevini üstleneceklerini vurguladı.

