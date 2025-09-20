İSTANBUL °C / °C
Dünya

Şam'da her yerden ceset çıkıyor! Ateybe'de toplu mezar dehşeti: 175 cenaze bulundu

Suriye'nin başkenti Şam'daki Ateybe bölgesinde bulunan toplu mezardan 75 kişiye ait ceset daha çıkarıldı. Mezarda şimdiye kadar toplam 175 kişi bulunurken, aileler kayıp yakınlarını bulabilmek için çalışmalara dahil oldu.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 01:03 - Güncelleme:
Şam'da her yerden ceset çıkıyor! Ateybe'de toplu mezar dehşeti: 175 cenaze bulundu
Ateybe bölgesinde dün sivillerin yürüyüşü sırasında ortaya çıkarılan toplu mezarda Suriye Afet Bakanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yürütülen çalışmalara, yakınlarını kaybeden veya yıllardır haber alamayan siviller de katılıyor.

Ekipler, bugünkü çalışmalarında toplu mezarda 75 kişiye ait cesede daha ulaştı. Böylece toplu mezardan şu ana kadar 175 ceset çıkarıldı.

13 yıl önce devrik Baas rejimi güçlerince alıkonulan 15 yaşındaki oğlunu arayan Ayşe Derviş, AA muhabirine, "Oğlumu arıyorum. Üzerinde siyah pantolon ve zeytin yeşili bir kazak vardı. Mezarda oğluma ait olabileceğini düşündüğüm kıyafetler gördüm. Onu bulmak için geldim ama henüz bekliyoruz." dedi.

Toplu mezar alanına gelen Gassan Dibo da yıllar önce lisedeyken kaybolan oğlunu aradığını belirterek, "Oğlumu üzerindeki kıyafetlerden tanıyabileceğimi düşündüm. Bu nedenle geldim ancak henüz ona dair bir iz bulamadım." ifadelerini kullandı.

Suriye'de dehşete düşüren anlar: Onlarca toplu mezar bulundu

Cesetler gün yüzüne çıkarılıyor

