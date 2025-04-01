AB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de yeni geçiş hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki muazzam zorlukların üstesinden gelmek için yeni hükümetle etkileşime girmeye hazırız." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada yeni hükümetin barışçıl ve kapsayıcı bir geçişe yönelik taahhütlerine saygı göstermesi gerektiği hatırlatılarak, AB'nin Suriye halkının yanında duracağı, bu şartlarda geçiş sürecine olan kararlı desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Bu bağlamda, 25 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı tarafından başlatılan sürecin önemli rol oynayacağının belirtildiği açıklamada, "Ayrıca tüm dış aktörlerin Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı duyması da esastır. AB, istikrarını ve barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçiş umutlarını baltalamaya yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD: YENİ KURULAN KABİNENİN KAPSAYICI, TEMSİLCİ VE SURİYE İÇİN OLUMLU BİR ADIM OLMASINI UMUYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de yeni kurulan kabinenin ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması için yeterli olup olmayacağının sorulması üzerine Bruce, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulduğu bilgisine sahip olduklarını ifade etti.

Bruce, Suriye halkının "despot" Esed rejimi altında yıllarca baskıya uğradığını belirterek, "Yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve Suriye için olumlu bir adım olmasını umuyoruz." dedi.

ABD'nin yaptırımları kaldırması için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini dile getiren Bruce, bunun için "Suriye'deki yetkililerin terörü tamamıyla reddetmesi ve bastırması, yabancı teröristlere resmi görev verilmesini engellemesi, İran ve bağlantılarının Suriye topraklarını suistimal etmelerini engellemesi, Esed rejiminin kimyasal silahlarını yok etmesi, Suriye'de kaybolan ABD vatandaşları ve başkalarının bulunmasına destek olması, Suriye'deki dini ve etnik azınlıklara güvence ve özgürlük vermesi" gerektiğini kaydetti.