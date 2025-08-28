İSTANBUL 28°C / 22°C
Dünya

Şam'da sıcak temas: Irak istihbaratı Şara ile masada

Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid eş-Şatri, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 'sınır güvenliği, terörle mücadele ve Suriye'deki Irak toplumu' konularını değerlendirdi.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Şam'da sıcak temas: Irak istihbaratı Şara ile masada
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, İstihbarat Başkanı Şatri, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

Şatri, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak zorlukların aşılmasına dair mesajını Şara'ya iletti.

Sınır güvenliği, terörle mücadele ve Suriye'deki Irak toplumu konularının ele alındığı görüşmede, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için güvenlik işbirliğini artırma konusunda mutabakata varıldı.

Irak İstihbarat Başkanı Şatri, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şara ile görüşen ilk Irak devlet yetkilisiydi.

