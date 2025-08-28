Şam'da sıcak temas: Irak istihbaratı Şara ile masada

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, İstihbarat Başkanı Şatri, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.



Şatri, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak zorlukların aşılmasına dair mesajını Şara'ya iletti.



Sınır güvenliği, terörle mücadele ve Suriye'deki Irak toplumu konularının ele alındığı görüşmede, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için güvenlik işbirliğini artırma konusunda mutabakata varıldı.



Irak İstihbarat Başkanı Şatri, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şara ile görüşen ilk Irak devlet yetkilisiydi.