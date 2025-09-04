Şam'da tarihi lansman… Ahmed Şara: Yeniden inşa ve ihya sürecinde yeni dönem

Şam Kalesi avlusunda düzenlenen lansman, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Fon Müdürü Safvat Reslan, törende yaptığı konuşmada, fonun açılışıyla birlikte Suriye'nin yeniden imar sürecinde yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Bu fonun, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ile yurt içi ve dışındaki Suriyelilerin çabalarını bir araya getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir vizyona sahip olduğunu belirten Reslan, "Fon, yüksek şeffaflıkla yönetilecek. Her il, şehir ve köyde halkımızın yaşam kalitesini artıracak hizmet ve ekonomik projeler hayata geçirilecek. Ayrıca somut istihdam fırsatları oluşturulması da temel önceliklerimizden olacak." diye konuştu.

Reslan, konuşmasının devamında, "Bugün yıkımın ardından inşanın, kırılganlığın ardından güvenin ve acının ardından umudun aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Sizin destek ve katkılarınızla bu fon, şeffaflığın simgesi, istikrarın teminatı ve kalkınmanın motoru olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BURADA SURİYE'NİN YARALARINI SARMAK İÇİN TOPLANDIK"

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da Suriyelilerin bugün ülkenin yeniden inşa ve ihyası sürecinde yeni bir dönemin eşiğinde durduğunu kaydederek, "Artık tarihimizi kendi ellerimizle, malımızla ve emeğimizle yazacağımız bir sürece giriyoruz." vurgusunu yaptı.

Devrik rejimin Suriye ekonomisini yok ettiğini, ülkenin servetini yağmaladığını, evleri yıktığını ve halkı kamplara, göç yollarına savurduğunu ifade eden Şara, "Bugün burada, canımızdan çok sevdiğimiz Suriye'nin yaralarını sarmak, evlatlarımızın omuzlarında ülkemizi yeniden inşa etmek ve göç eden, yerinden edilen insanlarımızı topraklarına döndürmek için toplandık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Şara, devrik rejimin yıktıklarını yeniden inşa etmek, onların yaktığı toprakları yeniden yeşertmek amacıyla hayırseverlerin cömert katkılarıyla kurulan Suriye Kalkınma Fonu'nun açılışını ilan ettiklerini söyledi.

Fonun yüksek düzeyde şeffaflıkla yönetileceğinin altını çizen Şara, harcanan her kuruşun stratejik projeler kapsamında açık şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Bağışçıların farklı yöntemlerle yaptığı katkılarla, saat 21.50 itibarıyla toplanan bağış miktarı yaklaşık 60 milyon dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı, Suriye'nin özgürleştirilmesi operasyonu sırasında devrik rejimin sarayında ele geçirilen toplam değeri 20 milyon dolar olan dört lüks aracı kalkınma fonuna bağışladı.

Ayrıca Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Afet ve Sağlık Bakanları 1000'er dolar değerinde bağışta bulundu.