Dünya

Şam'da terör saldırısı engellendi

Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam'da planlanan bir saldırı girişiminin engellendiğini ve 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 15:44 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Dairesi ile Şam kırsalındaki İç Güvenlik Komutanlığının işbirliğiyle yürütülen operasyon sonucu, başkentin güvenliğini hedef alan bir saldırı planının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun güvenlik güçlerinin takibi sonucunda gerçekleştirildiği ifade edilerek, bir kadın şüphelinin Bab Tuma bölgesindeki Meryemiyye Kilisesi çevresinde, dini bir şahsiyetin evinin önüne patlayıcı yerleştirme girişimi sırasında tespit edildiği aktarıldı.

Güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesi sayesinde patlayıcının infilak etmeden etkisiz hale getirildiği, olayda can kaybı ya da hasar yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İlk soruşturma bulgularından yola çıkılarak 5 kişi gözaltına alındı, bu kişilerin Hizbullah ile bağlantılı olduğu, yurt dışında, patlayıcı yerleştirme dahil özel eğitim aldığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

  suriye
  • terör saldırısı
  • istihbarat

