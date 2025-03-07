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Dünya

Şam'daki Emevi Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

Suriye'nin başkenti Şam'ın simgesi tarihi Emevi Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

IHA7 Mart 2025 Cuma 17:37 - Güncelleme:
Şam'daki Emevi Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
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Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Ramazan'ın ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne koştu. Yüzlerce Suriyeli, Esad döneminde ibadete kapalı olan Emevi Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti. Halk, cuma namazından sonra Hamidiye Çarşısı'nda yürüyüş düzenleyerek, Lazkiye ve Tartus'ta Beşar Esad'a bağlı unsurların güvenlik güçlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Yürüyüşte hükümete bağlı güvenlik güçlerine destek sloganları atıldı.

"HUTBELERDE SADECE BEŞAR ESAD ÖVÜLÜYORDU"

Esad sonrası ilk Ramazan'da ilk cumayı Emevi Camii'nde kılan ve Hamidiye Çarşısı'na gelen Muhammed Diyab, "Namaz kılmaktan korkuyordum, insanlar öyle bir korku içindeydi ki hayal edilemezdi. 13 yaşımdayken sebepsiz yere tutuklandım ve akıl almaz fiziksel şiddete maruz kaldım. Emevi Camii'ndeki hutbelerde sadece Beşar Esad övülüyor ve onun başarılarından bahsediliyordu. Bizden 'La ilahe illallah' yerine 'La ilahe illa Beşar' dememizi istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

"CAMİDE ESAD'I ANIYORLARDI"

Saad el-Ani ise, "Çocuklarım Esad rejimi yüzünden gittiği için yalnız kaldım. Camiye gidip biraz rahatlamak isterdim ama Allah'tan çok Beşar'ı anıyorlardı. Halk bu rejim düştükten sonra 'Allahu Ekber' diyerek yürekten ve tek sesle söylemeye başladı" şeklinde konuştu.

  • Emevi Camii
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