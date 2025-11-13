Şam'dan Ankara mesajı: Büyükelçiliğimizi açmaya çok yakınız

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Şeybani, başkent Londra'daki İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'da düzenlenen "Yeni Suriye için Dış Politika" başlıklı oturumda konuştu.

Şeybani, konuşmasında, Suriye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok iyi gittiğini ve bölgesel etki yaratacağını ifade ederek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Washington ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin çok başarılı geçtiğini ve tüm önemli konuları kapsadığını aktardı.

Suriyeli Bakan, "Suriye artık marjinal bir ülke değil. Tüm dünya ülkeleri için önemli bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

"SEZAR YASASI YAPTIRIMLARININ TAMAMEN KALDIRILMASI ARTIK SADECE BİR ZAMAN MESELESİ"

Şeybani, ABD'nin, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında 180 günlüğüne kısmen askıya aldığı yaptırımlara da değindi.

Bakan Şeybani, Sezar Yasası yaptırımlarının tamamen kaldırılmasının artık sadece bir zaman meselesi olduğunu vurguladı.

Şam'ın geçen yıl boyunca küresel algıyı değiştirdiğine inandığını söyleyen Şeybani, "11 ayda dünyanın Suriye'ye bakışını değiştirdik ve bir zamanlar var olan korkuları ortadan kaldırdık." dedi.

Bakan Şeybani, Suriye'nin yorgun ve geçiş aşamasında olduğunu, ülkenin yıllarca süren çatışmalardan sonra kendini ifade etmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Şeybani, Suriye hükümetinin hedefinin, halkının inandığı ve onlardan uzak olmayan bir devlet haline gelmesi olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE İLE AYRICALIKLI İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Oturumda, Bakan Şeybani'ye AA muhabiri, "Yeni yılda Suriye'nin yurt dışı misyonlarında personel değişikliği olacak mı? Türkiye, Suriye'ye büyükelçi atarken, Şam henüz bunu yapmadı. Ankara'ya ne zaman büyükelçi atamayı planlıyorsunuz? Bu adım için herhangi bir zaman çizelgesi belirlendi mi?" sorularını yöneltti.

Şeybani, ülkesinin yurt dışındaki diplomatik misyonlarıyla ilgili elbette yeniden yapılanma olacağının altını çizerek, "Bu, duygusal bir tepki değil, bir plana göre gerçekleştiriliyor." dedi.

Bakan Şeybani, ülkesinin Türkiye'ye büyükelçi atanmasına ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta da şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki Suriye Konsolosluğunun yükünü azaltmak için Gaziantep'te bir konsolosluk açtık. Bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanlığının onayını aldık. Ankara'daki Suriye Büyükelçiliği ise kiralanmıştı ancak Suriye rejimi, kira ödemelerini yapmadı ve bu mülkü kaybettik. Türk hükümetiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de Suriye Büyükelçiliği açmaya yaklaştık. Elbette Türkiye'deki misyonumuz ve büyükelçiliğimiz önemli çünkü Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkilerimiz var."

"RUSYA'YA YAKLAŞIMIMIZ PRAGMATİK"

Şeybani, ülkesinin Rusya ile ilişkileri hakkında yöneltilen soruya verdiği yanıtta, Şam'ın Moskova'ya yaklaşımının "pragmatik" olduğunu ve ilişkilerde gerginlik istemediklerini belirtti.

Rusya'nın Suriye'de yaklaşık 10 yıldır bulunduğunu hatırlatan Şeybani, "Rusya, önceki rejimin ortağıydı ve Suriye halkının yaşadığı egemen acının artmasına katkıda bulundu." dedi.

Şeybani, Rusya'ya karşı düşmanlık arayışında olmadıklarını vurgulayarak, "Rusya'ya yaklaşımımız pragmatik. Bu devletle karşı karşıya gelmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun, Suriye krizinin başlangıcında yeterli tepki göstermediğinin altını çizen Şeybani, "Suriye şehirleri bombalanırken dünya, Suriyelileri yardımsız şekilde kendi haline bıraktı. Uluslararası toplum, bunu durdurmak için yeterince ses çıkarmadı." diye konuştu.

Şeybani, Rusya'nın Suriye'de gelecekteki rolüne ilişkin "Elbette Rusya'nın Suriye'deki rolü, geçmişteki gibi olmayacak. Eskiden hükümetin pek çok yönünü kontrol ediyorlardı ancak ilişkimizin düşmanlık ilişkisi olmasını istemiyoruz." dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olduğuna dikkati çeken Şeybani, "Bu önemli aşamada Rusya ile sorun yaşamak istemiyoruz. Rusya'nın Suriye'deki rolünü düzenlemek, aramızdaki ilişkiyi yeniden çerçevelendirmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Şeybani, asıl hedeflerinin "Suriye'nin yeniden inşası sürecine odaklanmak" olduğunu vurgulayarak, ülkesinin içinden geçtiği bu hassas aşamada dış politika tartışmalarıyla dikkatinin dağılmasını istemediklerini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı, ülkesinin birliğinin tartışmaya açık olmadığının altını çizerek, Suriye'yi "tek ulusal doku" olarak niteledi.

"Suriye bir tablo gibidir, tamamlanmadıkça güzelliği ve parlaklığı görülemez." diyen Şeybani, ülkesinin bir mozaik olduğunu, herhangi bir bölünmeyi asla düşünemeyeceklerini kaydetti.