29 Eylül 2025 Pazartesi
  • Şam'dan İsrail'e Golan Tepeleri mesajı: İşgal sürüyor ancak barıştan yanayız
Dünya

Şam'dan İsrail'e Golan Tepeleri mesajı: İşgal sürüyor ancak barıştan yanayız

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin İsrail'e ya da herhangi bir ülkeye tehdit oluşturmadığını, İran ya da Hizbullah bağlantılı silahlı grupların Suriye'de bulunmadığını söyledi. Golan Tepeleri'nin halen işgal altında olduğunu hatırlatan Şeybani, Suriye'nin bu konudaki politikasını defalarca dile getirdiklerini ifade etti.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in 8 Aralık'tan bu yana Suriye'de 1000'den fazla sivil ve askeri noktayı hedef aldığını, 400'den fazla sınır ötesi saldırı düzenlediğini söyledi.

Şeybani, İsrail'in, 1974'te BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücünün (UNDOF) konuşlandığı bölgede yeni alanları işgal ettiğine dikkati çekerek "UNDOF, görevini yapamıyor, durumun 8 Aralık öncesine dönmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"BUGÜN SURİYE, İSRAİL TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYOR"

Normalleşme ve İbrahim Anlaşmaları konusunda bu şartlarda konuşmanın zor olduğunu ifade eden Şeybani, "Bugün Suriye, İsrail tarafından tehdit ediliyor, Golan hala işgal altında." diye konuştu.

Şeybani, İsrail'i tehdit edecek Hizbullah veya İran destekli silahlı grupların Suriye'de bulunmadığının altını çizerek "8 Aralık'tan sonra sürekli bu politikamızı dile getirdik. Suriye, İsrail dahil hiç kimseye tehdit oluşturmayacak." dedi.

Şeybani, devlet dışı grupların elinde silah bulunmasının kaosa, iç savaşa ve bölünmeye yol açabileceğini vurguladı.

Sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olaylara ilişkin, çatışmaların 48 saat içinde durdurulduğunu söyleyen Bakan Şeybani, daha sonra gerçekleri araştırma komisyonunun kurulduğunu ve BM soruşturma komisyonunun bulgularıyla ulusal komisyonun sonuçlarının örtüştüğünü anlattı.

Süveyda'daki olayların Dürzilere yönelik olmadığını, yasa dışı silahlı gruplara yönelik olduğunu dile getiren Şeybani ancak dış müdahalelerin süreci zorlaştırdığını belirtti.

"GÜÇLÜ VE BİRLEŞİK SURİYE, BÖLGESEL GÜVENLİK İÇİN FAYDALI OLACAKTIR"

Irak ve Suriye örneklerini karşılaştırarak denetimsiz silahların kaosa yol açtığına işaret eden Şeybani, "Güçlü ve birleşik Suriye, bölgesel güvenlik için faydalı olacaktır hatta İsrail bile bundan yararlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze konusunda uluslararası toplumla aynı tutumu paylaştıklarını kaydeden Şeybani, "Savaşın durmasını, insani yardımların girişini ve acıların sona ermesini istiyoruz." diye konuştu.

Yaptırımların kaldırılmasının istikrar getireceğini belirten Şeybani, bunun kalkınmayı sağlayacağını ve mültecilerin geri dönüşüne zemin hazırlayacağını ifade etti.

Şeybani, "Önümüzdeki 5 yıl içinde güvenli, istikrarlı ve kalkınmaya yönelen bir Suriye'nin olacağına inanıyoruz." dedi.

Suriye'deki Rus üslerine ilişkin Şeybani, "Dünyadaki güç dengesini biliyoruz. Dünyada veya bölgede ortaklık kurmak istediğimiz herhangi gücün varlığının standardı şu olacaktır: Suriye'nin egemenliğini güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu?" şeklinde konuştu.

Şeybani, ayrıca Suriye'de Hristiyanların varlığının köklü olduğunu, farklı dini grupların özgürce yaşadığını ve hükümette Alevi, Dürzi, Hristiyan ve Kürt bakanların görev yaptığını vurguladı.

Ekonomiye ilişkin Şeybani, Baas rejiminin düşmesinden bu yana yaklaşık bir milyon kişinin ülkeye geri döndüğünü ve Türkiye ile Mısır'dan gelen 600 Suriyeli fabrika sahibinin ülkede fabrikalarını yeniden faaliyete geçirdiklerini sözlerine ekledi.

