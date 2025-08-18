Şam'dan temizlik harekatı! 21 bin SDG'linin Suriye ordusuna geçmesi an meselesi

Suriye'de Esed'in devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet ile terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG arasında 10 Mart'ta mutabakat imzalandı. Mutabakata göre SDG'ye bağlı silahlı unsurlar Suriye ordusuna entegre edilecekti. Ancak aradan geçen sürede terör örgütü mutabakat şartlarına uymadığı gibi üstüne ayrılıkçı girişimlerde bulundu.

ABD SIRT ÇEVİRDİ

Terör örgütünün ayak sürmesinin ardından İngiliz basını ABD ve Türkiye'nin SDG'ye Suriye ordusuna katılmaları için 30 gün süre tanıdığını yazdı. Yine Batı basınında yer alan haberlere göre ABD'li yetkililer, SDG'yi Suriye hükümetinin saldırması durumunda, uluslararası koalisyonun kendilerini koruyamayacağı konusunda uyardı.

FİDAN'DAN SERT TEPKİ

SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon konusundaki oyalama taktiği sabırları taşırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde önce Suriye'yi ziyaret etti, ardından da Türkiye'ye gelen mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı ortak basın açıklamasında şu çağrıyı yapmıştı: "YPG/SDG tarafından çok fazla açıklama yapıldığını görüyoruz. Ortaya '10 Mart mutabakatını bu şekilde anlamıyoruz. Türkiye'de yürüyen süreç de bizi hiç ilgilendirmiyor' şeklinde bir tablo çıkıyor. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin 10 Mart'tan sonra, Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Faydayı maksimize etmek için bir bekleyiş içinde olduklarını görüyoruz. Görmediğimizi zannetmesinler. YPG'ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar."

TEMİZLİK HAREKATI

Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili İngilizce haberler yapan BAE merkezli The National, Suriye ordusunun terör örgütü SDG'ye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon hazırlığında olduğunu yazdı. Yayın organının baş dış haberler yazarı aynı zamanda Reuters Ortadoğu muhabiri olan Halid Yacoub Oweis imzasıyla yayınlanan makalede Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor'dan terör örgütünü temizlemeyi hedeflediği yazıldı.

AŞİRETLERDEN DESTEK

Bölge kaynaklarına dayandırılan haberde, Suriye ordusunun, operasyon için Palmira, Sukhnah ve Rusafa'ya 50 bin asker sevk ettiği bilgisine yer verildi. Operasyona bölgede terör örgütü karşıtı Arap aşiretlerin de destek vereceği ifade edildi. Haberde ayrıca SDG bünyesindeki 70 bin kişilik silahlı grupların yüzde 30'unu Arapların oluşturduğuna dikkat çekildi. Olası çatışma durumunda Arap kökenli teröristlerin de Suriye Ordusu tarafına geçebileceği yorumu yapıldı.