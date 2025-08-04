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Dünya

Şam'dan terör örgütü SDG'ye operasyon

Suriye ordusu, Münbiç kırsalında sivil yerleşim alanlarına roketli saldırı düzenleyen terör örgütü SDG'yi ilk kez doğrudan hedef aldı. Teröristlerin bir birliğe sızma girişiminde bulunması ve köyleri hedef alması nedeniyle 4 asker ile 3 sivil yaralandı. Ordu, teröristlere karşı operasyon başlattı, nokta hedefler vuruldu. SDG'nin saldırısıyla eşzamanlı olarak güneyde de İsrail destekli Dürziler ateşkesi ihlal edip, ordu güçlerine saldırdı. Suriye ordusu kısa sürede güvenliği yeniden sağladı.

HABER MERKEZİ4 Ağustos 2025 Pazartesi 08:55 - Güncelleme:
Şam'dan terör örgütü SDG'ye operasyon
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Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç kırsalında sivil yerleşim alanlarına saldırdı, Şam yönetimi de terör bölgelerini ateş altına aldı. Süveyda'da ise İsrail destekli gruplar ateşkesi ihlal etti.

Suriye ordusuna entegrasyona ayak direyen terör örgütü PKK/YPG, önceki akşam Münbiç'te provokatif bir saldırı düzenledi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.

Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı" bilgisi paylaşıldı. Suriye Ordu birliklerinin, sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

DÜRZİLER ATEŞKESİ DELDİ

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde ise yasadışı silahlı gruplar ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine saldırı düzenledi. Saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El İhbariyye'nin haberinde, saldırının hükümetin Süveyda'da güvenliği yeniden tesis etme, hizmetleri canlandırma ve normal yaşamı sağlama yönündeki çabalarıyla eş zamanlı gerçekleştiği ve söz konusu grupların kaos ve gerilimi artırmak niyetinde olduğu vurgulandı.

Saldırıların bölge halkına ulaşmaya çalışan insani yardım konvoylarının çalışmalarını da olumsuz etkilediği ifade edildi. Güvenlik güçleri İsrail yanlısı silahlı gruplara operasyon yaparak güvenliği yeniden sağladı.

Öte yandan İsrail ordusunun da önceki gece yarısı Suriye'nin güneyinde dört yere eşzamanlı baskın düzenlediğini iddia etti.

  • suriye ordusu
  • operasyon

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