Şam'ın simgelerinden Kasyun Dağı'nda askeri eğitim! Esed'in portrelerine atış yaptılar

AA ekibi, Kasyun Dağı'nda bölge güvenliğinden sorumlu Cumhuriyet Muhafızları'nın konuşlandığı askeri kışlayı görüntüledi.

Beşşar Esed'in 1994'te trafik kazasında hayatını kaybeden ve baba Hafız Esed'in halefi görülen erkek kardeşi Basil Esed'in karargahı olarak da bilinen kışla, "Şam'ın özgürleştirilmesinden sonra yeni yönetim güçlerinin kontrolüne geçen en büyük karargah" olarak biliniyor.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni yönetimin denetiminde olan kışlada, tank ve topların sergilendiği talim alanlarında yeni yönetime bağlı güçler baba Hafız Esed ve oğlu Beşşar Esed'in portrelerine nişan alarak atış eğitimi yapıyor.

Kışlanın girişindeki duvarlarda baba Hafız Esed ile oğlu Beşşar Esed'in "alınlarından kurşunlandığı" fotoğraflar, Basil Esed'in "altın sarısı" yıkılmış heykeli göze çarpıyor.

Duvarlara siyasi sloganların yazıldığı ve Esed ailesi üyelerinin resimlerinin çizildiği de görülüyor.

Makineli tüfek, el bombası, roketatar dahil mekanik teçhizatın bakım ve montajlarını duvar resimleriyle anlatan kroki çizimleri, rejim askerlerinin gördüğü saha eğitimlerini gün yüzüne çıkarıyor.

İlkel taş garajlarda devrik rejime ait askeri araçlar muhafaza edilirken, mühimmat ve müstahkem depoları, tank mermisi kovanları, doldur-boşalt istasyonları, cephanelikler, eğitim alanları devrik rejim askerlerinin devriye noktalarını temsil ediyor.

Varil bombası üretim tesisleri, mayın tarlaları, kimyevi madde tenekeleri, yanmış asker koğuşları, Esed rejiminin sivilleri hedef alan bombalarının kaynak materyallerini gözler önüne seriyor.

Kışlada kenevir ağaçlarının yetiştirildiği bir tarla da bulunuyor.