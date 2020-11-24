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Dünya

Şampiyonlar Ligi'ne VakıfBank'tan iyi başlangıç

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz'u 3-0 yendi.

AA24 Kasım 2020 Salı 20:55 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 20:55
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Sarı siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk maçında LKS Commercecon Lodz ile karşılaştı.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-23, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

VakıfBank, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Roy Goren (İsrail), Andrea Puecher (İtalya)

Lodz: Lazovic, Alagierska, Zaroslinska, Wojcik, Ninkovic, Bongaerts, Strasz (L), Saad (L), Pasznik, Kalandadze

VakıfBank: Maja, Gabi, Milena, Haak, Michelle, Kübra, Ayça (L), Gözde, Cansu, Tuğba

Setler: 23-25, 17-25, 22-25

Süre: 77 dakika (30’, 22’, 25’)

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