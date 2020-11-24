Şampiyonlar Ligi'ne VakıfBank'tan iyi başlangıç

Sarı siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk maçında LKS Commercecon Lodz ile karşılaştı.
Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-23, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
VakıfBank, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Kolodruma
Hakemler: Roy Goren (İsrail), Andrea Puecher (İtalya)
Lodz: Lazovic, Alagierska, Zaroslinska, Wojcik, Ninkovic, Bongaerts, Strasz (L), Saad (L), Pasznik, Kalandadze
VakıfBank: Maja, Gabi, Milena, Haak, Michelle, Kübra, Ayça (L), Gözde, Cansu, Tuğba
Setler: 23-25, 17-25, 22-25
Süre: 77 dakika (30’, 22’, 25’)