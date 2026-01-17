İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 11:03 - Güncelleme:
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Sinop-Samsun kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde iki aracın karıştığı hasarlı kaza sonucu araçlarından inip yolun sağ kısmında bekleyenlere E.Ü. (56) yönetimindeki 57 AB 714 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsün çarptığı Y.S. (33), T.S. (55), B.S.İ. (36) ve Adem S. (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.